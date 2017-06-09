«Цыганка» — трейлер психологического триллера с Наоми Уоттс

Потоковый сервис Netflix поделился с публикой первым трейлером сериала «Цыганка» о психоаналитике со стопроцентной эмоциональной вовлечённостью в работу. Премьера состоится 30 июня.

Десятисерийный психологический триллер повествует о психотерапевте Джин Холлоуэй (Наоми Уоттс), вступающей в близкие отношения с людьми из жизней её собственных пациентов. Чем глубже Джин погружается в мир собственных желаний и фантазий, тем больше неприятностей это сулит главной героине и окружающим.

Шоураненром проекта выступает Шон Яблонски («Форс-мажоры»), а режиссёром — Сэм Тейлор-Джонсон («Пятьдесят оттенков серого»). Сценарий написала Лиза Рубин. Уоттс выступает ещё и исполнительным продюсером проекта наравне с Лизой Чейсин, Тимом Беваном, Эриком Феллнером и Эндрю Стерном.