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«Лиричная волшебница Наноха 3: Отражение» — второй трейлер

К касту полнометражки «Лиричная волшебница Наноха 3: Отражение» (Mahō Shōjo Lyrical Nanoha The MOVIE 3rd: Reflection) присоединилась Кана Асуми (Комари Кощигая в «Дерёвне»), которая озвучит ключевого для сюжета персонажа по имени Юри. Также стало известно, что Кана Уэда, Юкари Тамура и Нана Мидзуки, играющие Хаяте Наноху и Фэйт, озвучат ещё по одному персонажу: Деарче, Штель и Леби. Все они являются «Духами», материализовавшимися со страниц Книги ночного неба.

Супруги-учёные остаются на умирающей родной планете Элтрия с дочерьми Амити и Кириэ, надеясь найти способ спасти свой дом. Но когда отец семейства Гранц тяжело заболевает, начинает казаться, что их мечтам о спасении планеты пришёл конец. Вопреки воле старшей сестры, Кириэ вместе со своей подругой детства Ирис отправляется искать помощь в параллельных измерениях. В поисках ключа для восстановления планеты они прибывают на Землю, в Японию и там встречаются с Нанохой Такамачи, Фейт Т. Харлаун и Хаяте Ягами.

 
 
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Видео Лиричная волшебница Наноха 3: Отражение (Mahō Shōjo Lyrical Nanoha The MOVIE 3rd: Reflection)
 14 апреля«Лиричная волшебница Наноха 3: Отражение» — авторы, сэйю, трейлер
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