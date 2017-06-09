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Возвращение Bubsy и Accolade

Ностальгия — опасная штука, ведь она может работать не только на действительно стоящие произведения из твоего детства, но и на откровенный шлак. Мы уже наблюдали это правило в действии, когда на «Кикстартер» пришла игра Shaq-Fu: A Legend Reborn (её, кстати, обещают закончить уже вот-вот). Теперь же воскреснуть умудрился другой франчайз, который мало кто любил, но многие помнят.

Bubsy — серия игр из времён, когда платформеры с маскотами были популярнее, чем серые военные шутеры на консолях современности. Пара посредственных двухмерных частей и один из худших переходов в 3D обеспечили франчайзу долгую и спокойную смерть, но теперь над ним поколдовали некроманты, а миру явилась Bubsy: The Woolies Strike Back.

Собственно, поколдовали не только над Bubsy. Рядом с игровой серией воскресло почившее ещё в 2000 году издательство Accolade... ну, не столько издательство, сколько брэнд. Стоит за этим брэндом гонконгская фирма Billionsoft, владеющая самыми разными франчайзами GT Interactive, Spectrum Holobyte, MicroProse и Atari. И Bubsy — лишь первая из классических серий, воскрешение которых планируют владельцы новой Accolade.

Что до Bubsy: The Woolies Strike Back, то если показанный в ролике визуал покажется вам похожим на Giana Sisters: Twisted Dreams, знайте: это нормально. Просто делают игру те же люди и на том же движке. И прошлый их платформер геймеры вполне себе любят, так что и на качественное (сказали бы «достойное оригинала», но в данном случае хотелось бы чего-то получше) возвращение Bubsy надежда, как ни странно, есть.

 
 
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Кадры из игры Bubsy: The Woolies Strike Back
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Видео Bubsy: The Woolies Strike Back (PC, PlayStation 4)
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