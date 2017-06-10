Телеовощи. Выпуск 173: Потирая лампу

-
- 4
- 4472
- Поделиться
-
- Содержание
Оценки
Поддержите подкаст на Patreon
Собрано $459 из $500
Ближайшая цель: Минимум три автора смотрят до конца сериал по выбору спонсоров. Все целиПоддержать
Содержание
Оценки эпизодов
|00:01:47 —
|Новости
|00:47:32 —
|Отвечаем на вопросы читателей
|00:54:08 —
|«Я тут умираю» — 1x01 (премьера)
|01:01:33 —
|«Американские боги» — 1x06
|01:12:15 —
|«Кремниевая долина» — 4x07
|01:16:27 —
|«Твин Пикс» — 3x05
|01:20:09 —
|«Доктор Кто» — 10x08
|01:27:33 —
|«12 обезьян» — 3x01–04
|01:36:32 —
|«Суперособняк» — 2x01—10
|01:37:19 —
|«Готэм» — 3x21—22 (финал сезона)
|01:48:12 —
|«Волчонок» — 1x10 (впечатления Ларисы)
|01:54:44 —
|«Сумеречная зона (1985)» — 1x22 (впечатления Льва)
|02:06:15 —
|«Рэй Донован» — 2x01 (впечатления Михаила)
|02:11:35 —
|Благодарим наших спонсоров
Скачивание