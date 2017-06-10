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Бесплатная копия Moto Racer 4 на PC

И ещё немного халявы (спасибо читателю ENPY за наводку). Издательство Microïds устраивает бесплатную раздачу PC-версии Moto Racer 4 — гоночной игры, вышедшей меньше года назад.

Правда, получить Moto Racer 4 самую капельку сложнее, чем недавно розданные Payday 2 и Outland: надо пройти по ссылке, заполнить базовую информацию о себе (имя, возраст, страну, email для отправки кода), подписаться на одну из социальных сетей Microïds и прождать неделю, пока они будут сортировать полученные заявки. Но чего только не сделаешь ради гоночки с рейтингом около 50 из 100 на Gamerankings!

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Темы
 
Moto Racer 4 (Mac, PC, PlayStation 4, Xbox One)
 7 июняOutland раздают бесплатно 9 июняБесплатная копия Payday 2
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