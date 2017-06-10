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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

Натан Филлион, Тони Хейл и Люси Панч пополнили кастинг-лист сериала «Лемони Сникет: 33 несчастья»

Экранизация популярной серии мрачных сказок Дэниела Хэндлера «Лемони Сникет: 33 несчастья», этой весной получившая от Netflix продление на второй и третий сезоны, занялась расширением актёрского состава — в продолжении снимутся Натан Филлион («Касл»), Тони Хейл («Замедленное развитие»), Люси Панч («Задиры»), Сара Рю («Самозванец») и Роджер Барт («Американская семейка»). В кого именно перевоплотятся вышеуказанные актёры, пока неизвестно, как неизвестна и дата выхода второго сезона, съёмки которого вот-вот стартуют.

Серия романов рассказывает о сиротках Бодлер — Вайолет (Малина Вайсман), Клаусе (Луи Хайнс) и Солнышке (Пресли Смит), чьи родители трагически погибли. Опеку над детьми берёт на себя их «дядюшка» — граф Олаф (Нил Патрик Харрис). Приютив погорельцев, коварный мошенник планирует завладеть их наследством. Переживая череду опасных и порой откровенно жутких приключений, храбрые дети стремятся разгадать тайну страшного пожара, сгубившего их родителей. Рассказчиком истории — сериальным воплощением Лемони Сникета — выступает Патрик Уорбертон.

Первый восьмисерийный сезон — экранизацию четырёх начальных книг — срежиссировал Барри Зонненфельд (трилогия «Люди в чёрном»), шоураннером стал Марк Хадис («Настоящая кровь»). Второй 10-серийный сезон охватит пять следующих романов, а третий — четыре заключительных тома книжной серии. Производством заведуют Paramount Television и Netflix.

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Лемони Сникет: 33 несчастья
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