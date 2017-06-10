«Утончённая повседневная жизнь в квартире со сверхъестественными существами» — авторский состав и сэйю

Официальный сайт экранизации ранобэ «Утончённая повседневная жизнь в квартире со сверхъестественными существами» (Youkai Apaato no Yuuga na Nichijou) представил авторский состав и сэйю сериала, стартующего 3 июля.
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Авторы
|Режиссёр
|Мицуо Хащимото
|«Инициал „Ди “ — Последний этап», «Жемчуг дракона: Эпизод Бэрдока»
|Сценарист
|Ясутомо Ямада
|«Одним ударом! Дзюден-чан!», «Больше горя от любви»
|Дизайнер персонажей
|Томоми Щимазаки
|Студия
|Shin-Ei Animation
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Сэйю
|Ющи Инаба
|Ацущи Абе
|Тома Камидзё в «Индексе волшебства», Моритака Мащиро в «Бакумане»
|Мидзуки Хасе
|Юичи Накамура
|Грей Фуллбастер в «Фэйри Тэйле», Тоёхиса Щимазу в «Бродягах»
|Ищики Рэймей
|Акира Ищида
|Каору Нагиса в «Евангелионе», Кацура Котаро в «Гинтаме»
|Акине Куга
|Миюки Саващиро
|Селти Стулрсон в «Дюрараре», Ханаан в «Ханаан»
|Акира Фукасе
|Казуя Накай
|Хиджиката Тощиро в «Гинтаме», Датэ Масамуне в «Сенгоку Басара»
Ющи Инаба — шестнадцатилетний парень, родители которого погибли три года назад. После этого он переехал жить в дом своего дяди, но, поступив в старшую школу, решил перебраться в школьное общежитие. Однако этому не суждено было случиться: общежитие сгорело дотла. В итоге парню всё же повезло: он нашёл квартирку с очень низкой по японским меркам арендной платой в 25 000 иен (примерно 220 долларов). Увы, Ющи слишком поздно выяснил, что его новое жильё является центром притяжения для классических японских сказочных существ вроде ёкаев или мононоке, и с этого момента жизнь героя превратилась в череду невероятных происшествий.