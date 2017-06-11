«Яндекс.Такси» профинансирует кино про себя

Всем нравятся фильмы-альманахи! Так решили в компании «Яндекс» и выделили на производство пяти короткометражных киноновелл 10 миллионов рублей. Главным действующим лицом станет такси. Нет, не разумная машина или тачка, одержимая демонами («Мантикора», мы тебя помним, сука!), а банальное такси. Всё просто — это проект «Яндекс.Такси» при поддержке «КиноПоиска». Переводим на русский: ждать качественного информационного сопровождения не стоит.

Но мы его сейчас, блин, всё-таки обеспечим. Пристегните ремни и не забудьте оценить поездку. Музыку мы выбираем сами!

Режиссёров выберет кураторский совет проекта, созданный совместно с киношколой «Индустрия» Фёдора Бондарчука, студией «Водород» и «Национальной медиа группой». Съёмки закончатся до конца года и кино выйдет в широкий прокат.

Представитель «Яндекс.Такси» рисует чудесную картинку:

Жители мегаполисов проводят в такси в среднем 20 минут в день — это важная часть нашей жизни. За время поездки происходят порой удивительные и важнейшие события: кто-то открывает мобильную почту и видит письмо о зачислении в Гарвард, кого-то приглашают на свидание, а иногда, случайно разговорившись с водителем, мы вдруг понимаем, что его жизнь интереснее любых книг. Такси — тайный свидетель всех этих историй, большая часть из которых никогда не выйдет из машины.

Комментируем — невероятная слащавая херня. Бог с ним, что от всего этого сильно пахнет дешевизной. Ведь уже есть отличный пример для подражания — короткометражки с Клайвом Оуэном в роли водителя BMW. Вот на кого стоит равняться! Заодно дадим бесплатный и очень ценный совет — экранизировать надо негативные отзывы на «Яндекс.Такси», ведь именно там — самые интересные сюжеты.

Всеяредакция в лице Михаила Судакова и Юрия Лущинского готовы предложить свои истории:

Как водитель без спроса повёз меня по КАДу и устроил срач с охранником.

Как я пять минут объяснял водителю, что ему нужно проехать 50 метров, но он плохо понимал по-русски.

«Куда этот говнюк гонит и почему не пристёгнут? Мама, мне очень страшно!»

Как я ехал в одной машине с Вонючкой Роном и что из этого вышло.

Как водитель перепутал 25-й дом с 52-м, а потом хвастался, что хорошо знает город.

С мира по нитке или как обмануть клиента на десять рублей с помощью режима ожидания.

Вы, дорогие читатели, тоже можете поделиться своими увлекательными историями поездок на такси (любом) в комментариях. В кино они явно не попадут, зато повеселимся.