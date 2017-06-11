- №ФильмСборы
млн±Кино-
театрыВсего
млн
- 1Чудо-женщина
Wonder Woman$ 15,8−58,7%4165$ 163,6
- 2Мумия
The Mummy$ 12,04035$ 12,0
- 3Капитан Подштанник: Первый эпический фильм
Captain Underpants$ 3,6−54,9%3529$ 35,9
- 4Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки
Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales$ 3,0−52,4%3679$ 128,1
- 5Оно приходит ночью
It Comes at Night$ 2,52533$ 2,5
- 6Стражи галактики. Часть 2
Guardians of the Galaxy Vol. 2$ 1,7−37,2%2911$ 361,8
- 7Спасатели Малибу
Baywatch$ 1,3−50,8%2832$ 47,8
- 8Меган Ливи
Megan Leavey$ 1,31956$ 1,3
- 9Весь этот мир
Everything, Everything$ 0,5−51,2%1546$ 30,6
- 10Чужой: Завет
Alien: Covenant$ 0,5−58,5%1814$ 69,9
Как бы главная интрига — кассовые сборы «Мумии» в североамериканском прокате. Фильм стартанул очень-очень скромно, заработав за четверг $ 12 млн. Первый уик-энд предположительно принесёт создателям миллионов тридцать, точно не больше. Все «Мумии» с Бренданом Фрэйзером выступали лучше. Страшно сказать, даже «Царь скорпионов» взял на старте больше — $ 36 млн. Кино с царевичем Джонсоном, между прочим, вышло в 2002 году.
Вот настолько «Тёмная вселенная» оказалась невостребованной.
Все надежды киношников — на международные площадки, где лента умудрилась заработать уже $139 млн. В первую очередь — на Китай, где сборы «Мумии» всего за два дня составили $ 37,46 млн и постарается дотянуться до спрогнозированных $ 52 млн за уик-энд (персональный рекорд Тома в Китае).
У «Чудо-женщины», сами видите, всё просто зашибись: минимальное падение, и уже к концу второй недели проката у фильма будет $ 200 млн, не считая кассовых сборов с остальных стран.