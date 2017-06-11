Как бы главная интрига — кассовые сборы «Мумии» в североамериканском прокате. Фильм стартанул очень-очень скромно, заработав за четверг $ 12 млн. Первый уик-энд предположительно принесёт создателям миллионов тридцать, точно не больше. Все «Мумии» с Бренданом Фрэйзером выступали лучше. Страшно сказать, даже «Царь скорпионов» взял на старте больше — $ 36 млн. Кино с царевичем Джонсоном, между прочим, вышло в 2002 году.

Вот настолько «Тёмная вселенная» оказалась невостребованной.

Все надежды киношников — на международные площадки, где лента умудрилась заработать уже $139 млн. В первую очередь — на Китай, где сборы «Мумии» всего за два дня составили $ 37,46 млн и постарается дотянуться до спрогнозированных $ 52 млн за уик-энд (персональный рекорд Тома в Китае).

У «Чудо-женщины», сами видите, всё просто зашибись: минимальное падение, и уже к концу второй недели проката у фильма будет $ 200 млн, не считая кассовых сборов с остальных стран.