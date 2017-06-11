Анонс аниме «Моя девушка — по-настоящему развратная девственница»

Сайт Comic Web Newtype издательства Kadokawa объявил, что в производстве находится телевизионная анимационная адаптация комедийной манги Намиру Мацумото «Моя девушка — по-настоящему развратная девственница» (Boku no Kanojo ga Majime Sugiru Shojo Bitch na Ken).

Харука Щинозаки — обычный старшеклассник, который идеализировал красивую и прилежную старосту своего класса Акихо Косаку. Однажды, решив, что терять ему всё равно нечего, он признаётся ей в своих чувствах, и, к его удивлению, Акихо соглашается с ним встречаться. При этом девушка подходит к отношениям со всей серьёзностью, правда, суть иногда не улавливает, так что регулярно шокирует своего нового парня предложениями исключительно эротического содержания.