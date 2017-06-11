Новости кино — лучшее за неделю

- «Чёрная Пантера» — тизер — Тёмный марвеловский рыцарь.
- По кассовым сборам «Чудо-женщина» обошла все сольные фильмы из расширенной вселенной Marvel — женское доминирование над сольниками из другой киновселенной.
- Разгромная критика «Мумии» и новые персонажи «Тёмной вселенной» — кого ещё можно засунуть в мир, который может и не взлететь.
- Режиссёр Нил Бломкамп до сих пор не понимает, что происходит — Нилу очень больно и до сих пор многого не ясно.
- Минкульт предлагает зафиксировать долю одного фильма в прокате — одинаково хреновые сборы для всех.
- «Чёрная вода» — трейлер нового фильма Романа Каримова — новый Каримов или не Каримов или не новый.
- Сценарист «Прометея» убедил себя, что ему понравился «Чужой: Завет» — ах, самовнушить меня не сложно, я самовнушаться рад.
- Дэн Эйкройд всё ещё не может пережить провал «Охотников за привидениями» — поиски виновных продолжаются.
- «Взрывная блондинка» — второй отрывок — взрывоопасное содержимое.
- «Мэри Поппинс возвращается» — кадры — песни и танцы на первых снимках.
- «Контра» — постеры — малосодержательные плакаты.
- «Дюнкерк» — постеры — хреново локализованные плакаты.