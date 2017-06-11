Новости игр — лучшее за неделю

Что произошло в мире игр до начала E3.
- Журналисты выяснили, что случилось с Mass Effect: Andromeda — вы не поверите, но авторы игры облажались.
- Нужна ли игрокам обратная совместимость? — глава европейского отделения Sony спорит с фактами.
- Apple повернулась к геймерам лицом — посмотрим, поможет ли это.
- Steam Greenlight пришёл конец, Steam Direct запустят через неделю — теперь пробиться в Steam станет проще простого.
- Assassin’s Creed: Origins — дата выхода и другие детали — езда на верблюдах и управление орлом!
- Возвращение Bubsy и Accolade — если перетрудиться с некромантией, то воскресать начнёт даже то, чего никто не хотел.
- Началась летняя распродажа в GOG — хорошие старые игры по хорошим низким ценам и немного халявы сверху.
- У CD Projekt Red украли файлы, связанные с Cyberpunk 2077 — но нам их до сих пор не показали.
- Kingdom Come: Deliverance — дата выхода и трейлер с E3-2017 — красивая реалистичная RPG всё-таки выйдет в 2018 году.
- Hellblade — дата выхода, системные требования и трейлер — а вот инди-AAA от авторов Heavenly Sword выйдет уже этим летом.
- Анонсы с мини-презентации Pokemon Direct — «Покемоны» для Switch, да не те.
- The End is Nigh — новый платформер от автора Super Meat Boy — пятый анонс Эдмунда Макмиллена.