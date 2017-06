Преждевременные анонсы сиквелов Wolfenstein, The Evil Within и Ori

E3 уже фактически началась, но даже это не останавливает поток преждевременных утечек грядущих анонсов.

Сильнее всего досталось Bethesda, и мы говорим не гуляющих по сети слухах о Starfield — космическом аналоге The Elder Scrolls и Fallout, реальность которого до сих пор находится под большим вопросом. Нет, сначала в магазине Amazon обнаружилась страница по предзаказу Wolfenstein 2: The New Colossus — продолжения популярного шутера Wolfenstein: The New Order 2014 года выхода. А потом на сайте Reddit появилась реклама The Evil Within 2 — сиквела «последней» игры от Синдзи Миками. Более того, та же реклама уточнила, что отец франчайза Resident Evil вернулся к работе над сиквелом.

Ну а дополнила картину сливов информация о том, что на конференции Microsoft будет продемонстрирован сиквел Ori and the Blind Forest, получивший название Ori and the Will of the Wisps. Ничего удивительного в этом, впрочем, нет — сам факт работы над продолжением был анонсирован уже довольно давно.