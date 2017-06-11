Новые сериалы 12–18 июня

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Syfy

Сюжет мрачного апокалиптического экшена рассказывает о «последнем порядочном копе» Лос-Анджелеса, который вынужден участвовать в смертельной гонке через весь материк на авто, вместо бензина жрущем человеческую кровь. Компанию главному герою составит некая роковая женщина, для которой люди — лишь источник топлива.