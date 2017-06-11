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Новые сериалы 12–18 июня

Грядущая неделя почти не внесёт изменений в сериальный мир. Многосерийная премьера всего одна — постапокалиптический боевик «Кровавые гонки» от кабельного канала Syfy. Вдобавок на телеэкраны возвращаются историческая драма «Поворот: Шпионы Вашингтона» от AMC и ситком «Ранчо» от Netflix.

Понедельник, 12 июня

 
Конец сезона3
TBS
Энджи Трайбека Angie Tribeca

комедия, детектив

В ролях Рашида Джонс, Джер Бёрнс, Деон Коул, Хэйз Макартур, Эндри Вермелен, Андреас Виганд

Создатель Стив Карелл, Нэнси Карелл

Третий сезон комедии завершится десятым эпизодом под заголовком Go Get 'Em Tiger. Канал TBS пока не решил дальнейшую судьбу сериала.

Видео

Вторник, 13 июня

 
Конец сезона1
Hulu
Рассказ служанки The Handmaid’s Tale

драма, научная фантастика

В ролях Элизабет Мосс, Макс Мингелла, Энн Дауд, Джозеф Файнс, Ивонн Страховски, Самира Уайли

Создатель Брюс Миллер

Десятая серия под названием Night станет заключительной для первого сезона антиутопической драмы. В мае потоковый сервис Hulu продлил сериал на второй сезон.

Видео

Среда, 14 июня

 
Премьера+
Syfy
Кровавые гонки Blood Drive

драма, ужасы, фантастика

В ролях Алан Ритчсон, Кристина Очоа

Сюжет мрачного апокалиптического экшена рассказывает о «последнем порядочном копе» Лос-Анджелеса, который вынужден участвовать в смертельной гонке через весь материк на авто, вместо бензина жрущем человеческую кровь. Компанию главному герою составит некая роковая женщина, для которой люди — лишь источник топлива.

Видео

Пятница, 16 июня

 
Сезон2
Netflix
Ранчо The Ranch

комедия

В ролях Эштон Кутчер, Дэнни Мастерсон, Сэм Эллиотт, Дебра Уингер, Уолтер Грант III, Грэйди Ли Ричмонд

Создатель Дон Рио, Джим Паттерсон

События разворачиваются на одном из ранчо в Колорадо. Главный герой в исполнении Эштона Кутчера возвращается домой после завершения своей карьеры полупрофессионального футболиста, чтобы вместе с родным братом вести семейный бизнес.

Видео

 
Конец сезона4
The CW
Царство Reign

драма, исторический

В ролях Аделаида Кейн, Меган Фоллоуз, Торранс Кумбс, Тоби Регбо, Дженесса Грант, Селина Синден

Создатель Лори Маккарти, Стефани Сенгупта

Шестнадцатый эпизод All it Cost Her… станет заключительным для четвёртого сезона костюмированной драмы. Канал The CW закрыл сериал.

Видео

Суббота, 17 июня

 
Сезон4
AMC
Поворот: Шпионы Вашингтона Turn

приключения, драма, исторический

В ролях Джейми Белл, Тимоти Брукс, Сет Нумрик, Кевин Макнэлли, Дж.Е. Мацер, Кристофер Стивенс

Создатель Крэйг Силверштейн

Сериал рассказывает о реальных событиях, происходивших в 1776–1777 годах в районе Сетокет, Нью-Йорк. Фермер Эйб Вудхолл вместе с друзьями основывает «Калпер-ринг» — шпионскую организацию, которая оказала большое влияние на весь ход событий в войне за независимость США.

Воскресенье, 18 июня

 
Конец сезона1
Starz
Американские боги American Gods

боевик, приключения, фэнтези

В ролях Эмили Браунинг, Рики Уиттл, Ян Макшейн, Джонатан Такер, Криспин Гловер, Брюс Лэнгли

Создатель Брайан Фуллер, Майкл Грин, Нил Гейман

Первый сезон тёмного фэнтези завершится восьмой серией под названием Come to Jesus. Кабельный канал Starz продлил проект на второй сезон.

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Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
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