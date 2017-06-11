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E3 2017 — конференция Microsoft и обсуждение в прямом эфире

Дамы и господа, ровно в полночь по московскому времени должна стартовать вторая конференция с E3 2017. Слово возьмёт Microsoft — издатель, который очень хочет убедить нас купить усиленную версию Xbox One, до сих пор известную под кодовым именем Project Scorpio. Ждут ли нас интересные эксклюзивы, о которых в интернете ещё не слышали? Как знать. Но здесь точно покажут новый проект BioWare, так что совсем скучно быть не должно.

Мы эту конференцию обязательно будем смотреть (на YouTube или Twitch) и обсуждать в прямом эфире. Гринберг, Горов, Илюхин и Судаков устроят стрим и есть немалый шанс, что на этот раз в нём получится транслировать не только наши физиономии, но и саму презентацию.

Так что присоединяйтесь к нам, поддерживайте рублём, подписывайтесь на Patreon и, наконец, просто комментируйте происходящее вместе с нами. А мы уж постараемся сделать так, чтобы вам не было скучно.

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 10 июняE3 2017 — конференция EA и обсуждение в прямом эфире
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Подкасты
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