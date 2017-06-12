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Life is Strange: Before the Storm — трейлер

Как мы и писали, на E3 действительно анонсировали приквел орденоносной Life is Strange — теперь уже официально. Игра получила название Life is Strange: Before the Storm и, как несложно догадаться, расскажет о том, что происходило до возвращения Макс к Аркадию Бэй и всей этой свистопляски с перемоткой времени и штормом века.

По этой причине главными героинями станут Хлоя и погибшая к началу оригинальной игры Рэйчел. Авторы почему-то обещают несколько разных концовок, хотя все мы знаем, как завершится эта конкретная история. Ещё сообщают, что Хлоя своим «острым язычком» сможет провоцировать людей или добиваться своего, а мы получим возможность менять ей наряды. И даже не спрашивайте про «сохраняющиеся граффити» — мы сами не в курсе, что это значит.

Life is Strange: Before the Storm состоит из трёх эпизодов и поступит в продажу 31 августа 2017 года на PlayStation 4, Xbox One и PC. Уже сейчас можно оформить предзаказ по цене 1199 рублей за обычное и 1799 рублей за делюкс-издание. Последнее отличается не только режимом Mixtape, позволяющим делать свои миксы из саундтрека игры, но и бонусным эпизодом «Прощание» (Farewell), в котором можно будет ещё разок сыграть за Макс (видимо, когда она собирается уехать из города).

А вот и первый трейлер игры:

 
 
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Видео Life is Strange: Before the Storm (PC, PlayStation 4, Xbox One)
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