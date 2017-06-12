«Магазинчик бойфрендов» — трейлер

К касту стартующего 6 июля сериала «Магазинчик бойфрендов» (Konbini Kareshi) присоединились Котаро Нищияма (Фрате Ванетти в «91 дне»), Щунске Такеучи (Хосе Карлос Такасука в «Чёрном реликте») и Марико Нагаи (Эми Фукукадо в «Моей геройской академии 2»), которые озвучат Кейичи Мики, Макото Сакамото и Акиру Мищиму.

Весна... То самое время, когда новые ученики начинают привыкать к своей школьной жизни. Только поступившие в старшую школу Харуки Мищима и Това Хонда с нетерпением предвкушают её начало. Наса Санаги — единственный член кулинарного клуба ещё со средней школы — остаётся верен своему увлечению и трудится над новым проектом по заданию куратора. Ученик второго класса Нацу Асуми повзрослел за год, но девушку себе решил пока не искать. Выпускающиеся в этом году ученики третьего класса Микадо Накадзима и Масамуне Сакуракодзи с улыбкой наблюдают за ним. Всех их объединяет ближайший магазинчик, где они затариваются после школы.