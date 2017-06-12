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АНИМЕ
 
Первоисточники: www.animenewsnetwork.comwww.moetron.commoca-news.net Прямая ссылка на новость:

«Директор принцесс» — второй трейлер и сэйю

Оригинальный анимационный сериал «Директор принцесс» (Princess Principal) получил дату начала выхода — 9 июля, а также список новых персонажей и второй трейлер.

Сэйю
Энджи Аяка Имамура Теру Хаяма в «Трилистнике», Меймей в «Сотне»
Тихая, но бесцеремонная девочка, обладающая выдающимися артистическими способностями.
Принцесса Акира Секине Миё-чан в «Вечно вялом Танаке-куне»
Добросердечная принцесса королевства Альбион, популярная в народе.
Дороти Ё Тайчи Кенья в «Городе, в котором нет только меня», Анзу Ёкояма в «Школе-тюрьме»
Лидер группы и напарница Энджи, опытный стрелок и шофёр.
Беатрис Акари Кагеяма Айне Чидоригафучи в «Гибриде и сердце: Магической академии Атараксии», Нана Эбина в «Моей двуличной сестрёнке Умару-чан»
Девочка знатного рода, испытывающая сильное уважение и привязанность к Принцессе, спасшей её жизнь.
Чисе Нозоми Фуруки Юкари Отонащи в «Девчонках-путешественницах», Закуро Защикиваращи в «Пинг-понге и девушках»
Ученица по обмену из Японии, мастер владения мечом.
Эль Такаюки Суго Андрагорас III в «Хрониках Арслана», Ёщимура в «Токийском гуле»
Начальник «Контроля» — шпионской сети Содружества, внедрённой на территорию Королевства. Именно он выдаёт задания команде Энджи. Немногословен и хладнокровен.
Семь Миюки Саващиро Селти Стулрсон в «Дюрараре», Ханаан в «Ханаан»
Занимается анализом и интерпретацией информации. Обладает способностью справляться с неожиданным ситуациями, не позволяя эмоциям вставать у себя на пути.
Полковник Такуми Ямазаки Кейнет Эль-Меллой в «Судьбе: Ноль», Каваками Бансай в «Гинтаме»
Военный офицер, направленный для наблюдения за «Контролем». Он высоко ценит непосредственную силу армии и свысока смотрит на скрытные методы шпионов.
Герцог Нормандии Такая Хащи Сасаки в «Радуге», Мендоса в «Гаро: Печать пламени»
Министр внутренних дел. Обладает значительным влиянием в правоохранительных органах, один из немногих людей, к чьему мнению прислушивается королева.
Газель Юуко Иида Мей Минова в «Фабрике ведьмовства», Саки Ивасава в «Аиуре»
Секретарь герцога Нормандии. За её внешней красотой скрывается безжалостность и преданность долгу, который она исполняет по собственному разумению.

Авторы
Режиссёр Масаки Тачибана «Баракамон», «Землетрясение в Токио: 8.0 баллов»
Сценарист Ичиро Окоучи «Код Гиасс», «Валврейв Освободитель»
Автор оригинального дизайна персонажей Кохаку Куробощи «Небесные девушки», «Завоевание мира: Стратагема „Звезда“»
Дизайнер персонажей Юкие Акия «Небесный метод», «Код: Нарушитель»
Дизайнер механизмов Фумихиро Катагаи «Чайка, принцесса с гробом», «ID-0»
Композитор Юки Кадзиура «Волшебница Мадока Магика», «Город, в котором нет только меня»
Студия Studio 3Hz, Actus

История «шпионского экшена» разворачивается в альтернативном Лондоне XIX века — городе в королевстве Альбион, разделённом стеной на западную и восточную части. Живущие под прикрытием учениц престижной школы Куин Мэйфэйр девочки-шпионки должны использовать все свои способности, дабы выживать и действовать в мире, полном притворства, шпионажа, тайных проникновений и автомобильных погонь.

 
 
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Видео Директор принцесс (Princess Principal)
 27 марта«Управляющий принцессами» — анонс
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