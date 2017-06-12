«Директор принцесс» — второй трейлер и сэйю

Оригинальный анимационный сериал «Директор принцесс» (Princess Principal) получил дату начала выхода — 9 июля, а также список новых персонажей и второй трейлер.
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Сэйю
|Энджи
|Аяка Имамура
|Теру Хаяма в «Трилистнике», Меймей в «Сотне»
|Тихая, но бесцеремонная девочка, обладающая выдающимися артистическими способностями.
|Принцесса
|Акира Секине
|Миё-чан в «Вечно вялом Танаке-куне»
|Добросердечная принцесса королевства Альбион, популярная в народе.
|Дороти
|Ё Тайчи
|Кенья в «Городе, в котором нет только меня», Анзу Ёкояма в «Школе-тюрьме»
|Лидер группы и напарница Энджи, опытный стрелок и шофёр.
|Беатрис
|Акари Кагеяма
|Айне Чидоригафучи в «Гибриде и сердце: Магической академии Атараксии», Нана Эбина в «Моей двуличной сестрёнке Умару-чан»
|Девочка знатного рода, испытывающая сильное уважение и привязанность к Принцессе, спасшей её жизнь.
|Чисе
|Нозоми Фуруки
|Юкари Отонащи в «Девчонках-путешественницах», Закуро Защикиваращи в «Пинг-понге и девушках»
|Ученица по обмену из Японии, мастер владения мечом.
|Эль
|Такаюки Суго
|Андрагорас III в «Хрониках Арслана», Ёщимура в «Токийском гуле»
|Начальник «Контроля» — шпионской сети Содружества, внедрённой на территорию Королевства. Именно он выдаёт задания команде Энджи. Немногословен и хладнокровен.
|Семь
|Миюки Саващиро
|Селти Стулрсон в «Дюрараре», Ханаан в «Ханаан»
|Занимается анализом и интерпретацией информации. Обладает способностью справляться с неожиданным ситуациями, не позволяя эмоциям вставать у себя на пути.
|Полковник
|Такуми Ямазаки
|Кейнет Эль-Меллой в «Судьбе: Ноль», Каваками Бансай в «Гинтаме»
|Военный офицер, направленный для наблюдения за «Контролем». Он высоко ценит непосредственную силу армии и свысока смотрит на скрытные методы шпионов.
|Герцог Нормандии
|Такая Хащи
|Сасаки в «Радуге», Мендоса в «Гаро: Печать пламени»
|Министр внутренних дел. Обладает значительным влиянием в правоохранительных органах, один из немногих людей, к чьему мнению прислушивается королева.
|Газель
|Юуко Иида
|Мей Минова в «Фабрике ведьмовства», Саки Ивасава в «Аиуре»
|Секретарь герцога Нормандии. За её внешней красотой скрывается безжалостность и преданность долгу, который она исполняет по собственному разумению.
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Авторы
|Режиссёр
|Масаки Тачибана
|«Баракамон», «Землетрясение в Токио: 8.0 баллов»
|Сценарист
|Ичиро Окоучи
|«Код Гиасс», «Валврейв Освободитель»
|Автор оригинального дизайна персонажей
|Кохаку Куробощи
|«Небесные девушки», «Завоевание мира: Стратагема „Звезда“»
|Дизайнер персонажей
|Юкие Акия
|«Небесный метод», «Код: Нарушитель»
|Дизайнер механизмов
|Фумихиро Катагаи
|«Чайка, принцесса с гробом», «ID-0»
|Композитор
|Юки Кадзиура
|«Волшебница Мадока Магика», «Город, в котором нет только меня»
|Студия
|Studio 3Hz, Actus
История «шпионского экшена» разворачивается в альтернативном Лондоне XIX века — городе в королевстве Альбион, разделённом стеной на западную и восточную части. Живущие под прикрытием учениц престижной школы Куин Мэйфэйр девочки-шпионки должны использовать все свои способности, дабы выживать и действовать в мире, полном притворства, шпионажа, тайных проникновений и автомобильных погонь.