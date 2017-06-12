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XCOM 2: War of the Chosen — анонс, дата выхода, дебютный трейлер и кадры

Как и было обещано, одним из главных анонсов в рамках презентации PC Gaming Show стал трейлер XCOM 2: War of the Chosen — крупного дополнения к XCOM 2, выходящего на PC, PS4 и Xbox One уже 29 августа.

Если верить разработчикам, то XCOM 2: War of the Chosen добавит в игру вдвое больше контента, чем крупнейший аддон в истории серии (то есть, видимо, чем XCOM: Enemy Within). Повстанцы получат в своё распоряжение три новые фракции и геройских класса, а инопланетяне отправят на поимку Командующего неких Избранных — хитрых уникальных врагов со своими сильными и слабыми сторонами. Ждут игроков и новые противники, и новые локации, и новые возможности стратегического экрана, и многое другое.

Но пока вы можете полюбоваться дебютным трейлером и подборкой кадров:

 
 

Кадры:

16
Кадры из игры XCOM 2: War of the Chosen
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Галерея Видео XCOM 2: War of the Chosen (PC, PlayStation 4, Xbox One)
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