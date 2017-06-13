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«Невеста чародея» — второй трейлер

К касту сериала «Невеста чародея» (Mahō Tsukai no Yome) присоединились Юко Кайда (Ристи в «Мече королевы»), Тощиюки Морикава (Кира Ёщикаге в «Безумных приключениях ДжоДжо 3») и Дзюничи Сувабе (Арчер в «Судьбе: Ночи схватки»), которые озвучат Анжелику Варлей, Симона Калма и Сэта Ноэла.

Чисе Хаттори — пятнадцатилетняя сирота, чья жизнь с самого детства была наполнена исключительно страданиями и унижениями. И когда надежды на светлое будущее совсем не остаётся, а Чисе оказывается на невольничьем аукционе в качестве товара, в её судьбе случается переломный момент: девушку покупает загадочный мужчина со звериной головой, управляющий непостижимыми силами. Её новый хозяин оказывается Чародеем — могущественным кудесником, который решил освободить Чисе из заточения. Однако Чародей ставит своё условие: отныне девушка станет его ученицей — и невестой.

 
 

Кстати, второй трейлер появился и у третьего и последнего эпизода OVA-приквела сериала под названием «Невеста чародея: Человек, который ждёт звёзды» (Mahō Tsukai no Yome: Hoshi Matsu Hito).

 
 
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Видео Невеста чародея (Mahō Tsukai no Yome) Невеста чародея: Человек, который ждёт звёзды (Mahō Tsukai no Yome: Hoshi Matsu Hito)
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