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Transference — VR-триллер от Элайджи Вуда

Производственная кинокомпания Элайджи Вуда SpectreVision (бывшая The Woodshed) объединилась с Ubisoft ради одной благой цели — стирания грани между кино и играми. Эти две компании, само собой, далеко не первые: пытались многие, у редких исключений даже получалось. Но на стороне SpectreVision и Ubisoft находятся современные VR-технологии, идеально подходящие для таких вот экспериментов по скрещиванию свиньи со слоном.

При этом их дебютный совместный проект Transference будет работать не только с VR, но и на обычных экранах, подключённых к PC, PS4 или Xbox One. Просто заточен данный триллер будет под виртуальную реальность. И это едва ли не единственное, что мы о нём знаем. Ну, это и примерную дату выхода: весна 2018 года.

 
 
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Видео Transference (PC, PlayStation 4, Xbox One)
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