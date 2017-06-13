Knack 2 — новый трейлер, дата выхода и цена

Knack 2 призвана сделать то же самое, что в своё время удалось второй части приключений «Краша Бандикута»: взять крепкое, но однообразное ядро оригинала и создать на его основе многогранную, увлекательную, полноценную игру. Авторы обещают не только сильно расширить разнообразие доступных герою атак, но и уменьшить роль сражений в прохождении: теперь не менее важными составляющими станут платформинг и головоломки, а также меняющие игровой процесс развлечения типа управления танком.

Выйдет Knack 2 уже 6 сентября этого года. А чтобы убедить публику дать франчайзу второй шанс, Sony решила продавать сиквел не за $ 60, а за $ 40 (или 2500 рублей).