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Knack 2 — новый трейлер, дата выхода и цена

Knack 2 призвана сделать то же самое, что в своё время удалось второй части приключений «Краша Бандикута»: взять крепкое, но однообразное ядро оригинала и создать на его основе многогранную, увлекательную, полноценную игру. Авторы обещают не только сильно расширить разнообразие доступных герою атак, но и уменьшить роль сражений в прохождении: теперь не менее важными составляющими станут платформинг и головоломки, а также меняющие игровой процесс развлечения типа управления танком.

Выйдет Knack 2 уже 6 сентября этого года. А чтобы убедить публику дать франчайзу второй шанс, Sony решила продавать сиквел не за $ 60, а за $ 40 (или 2500 рублей).

 
 
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