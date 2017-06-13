Режиссёр ископаемых фильмов считает, что вселенная Marvel скатилась

Американский кинодел Джон Лэндис («Братья Блюз», «Три Амиго», «Поездка в Америку») решил пнуть расширенную киновселенную Marvel:

Вот честно. Вселенная Marvel скатилась в унылое фуфло. Все супергероические фильмы по сути взаимозаменяемы. У вас всегда в меню массовые разрушения городов и сгенерированные на компьютерах масштабные спецэффекты. Всё настолько запущенно, что можно взять нарезку из одного фильма, вставить в другой и никто не почувствует разницы. Они качественно сделаны, но пережевывают одно и то же. Но люди почему-то продолжают приходить. Одна из причин критического успеха «Чудо-женщины» — она не уничтожает городов. Даже всё супергероическое на человеческом уровне — божественные разборки. И никаких падающих небоскрёбов!

Как это прокомментировать? Не его вселенная вот и бесится! Или хочет найти работёнку в другой расширенной вселенной?

В чём-то Лэндис (наверное) прав и все части «Мстителей» сводятся к массивным разрушениям городов (ну а как ещё показывать мощь задействованных сил?). Но сейчас все экранизации комиксов стараются менять жанры, включая Marvel.