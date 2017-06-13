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Первоисточник: www.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:

Братья Руссо и Генри Селик работают над сериалом по игре Little Nightmares

Энтони и Джо Руссо («Первый мститель: Другая война», «Первый мститель: Противостояние») продолжают активно интересоваться многосерийными постановками. Кроме нескольких ранее заявленных проектов, среди которых и криминальные драмы, и комедия, и адаптации графических романов, в активе братьев-режиссёров отныне значится и ещё и экранизация игры Little Nightmares. Режиссировать проект возьмётся Генри Селик (мультфильмы «Кошмар перед Рождеством», «Коралина в стране кошмаров»).

Приключенческий ужастик, разработанный шведской компанией Tarsier Studios, повествует о девятилетней девочке по имени Шестая, оказавшейся в ловушке на загадочном корабле под названием «Чрево», полном кошмаров и смертельно-опасных существ. Чтобы спастись, Шестой нужно пробраться с нижнего уровня к верхним палубам, но на пути к спасению маленькую беглянку поджидают ужасные обитатели судна — могущественная Хозяйка, уродливые братья-близнецы Повара и человекоподобный монстр Сторож.

Энди и Джо Руссо, в жаркой конкурентной борьбе приобретшие права на телеэкранизацию игры, выступают создателями и исполнительными продюсерами будущего сериала наряду с Дмитрием М. Джонсоном и Стефаном Бугаем. Релиз игры состоялся в конце апреля стараниями компании Bandai Namco Entertainment.

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