E3 2017: Обсуждение Nintendo Direct в прямом эфире

Дамы и господа, пришла пора для последней крупной презентации E3. Nintendo уже традиционно не присутствует на конференции, предпочитая в назначенное время выкладывать в сеть выпуски Nintendo Direct, но какая, собственно разница? Мы эту конференцию обязательно будем смотреть (на YouTube или Twitch) и обсуждать в прямом эфире. Гринберг, Илюхин и Судаков устроят стрим, и есть немалый шанс, что на сей раз в нём получится транслировать не только наши физиономии, но и саму презентацию.

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