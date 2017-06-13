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Первоисточник: www.animenewsnetwork.com Прямая ссылка на новость:

Анонс аниме «Безответственная галактика Тайлора»

Неожиданно объявился анонс короткометражного сериала «Безответственная галактика Тайлора» (Musekinin Galaxy Tylor), связанная с комедийной космооперой «Безответственный капитан Тайлор». Выходить сериал будет в летнем сезоне, с 11 июля.

История, разворачивающаяся «после далёкого будущего, в ещё более далёком будущем», в котором Союз Объединённых Планет находится в упадке, Империя Раалгона давно уничтожена, а люди разбрелись по галактике и теперь мирно проживают на разных мирах. Парень по имени Банджо Уэки Тайлор работает на переработке космического мусора над атмосферным слоем одной из населённых планет. Однажды он случайно обнаруживает роботизированный корабль и находящуюся в нём закованную в лёд девушку. За девушкой по всей вселенной гоняются разнообразные личности и организации, ибо она предвестница гибели галактики по имени Азалин Гоза 168-я. Банджо и Гоза отправляются в путешествие с целью возродить Союз Объединённых Планет, но всё идёт далеко не по плану…

Авторы
Режиссёр Хирощи Кимура «Хаматора», «Семь опавших листьев»
Дизайнер персонажей Нацуки Кита
Композитор Кендзи Като «Суперлюбовники 2»
Студия Seven

Сэйю
Банджо Уэки Тайлор Хикару Коиде Куруми Сато в «Зайце и черепахе» и «Теннисе 6»
Азалин Гоза 168-я Канон Такао Тасуку Кодаира в «Зайце и черепахе», Ю Хираока в «Аниме-тренировки EX»
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Темы
 
Безответственная галактика Тайлора (Musekinin Galaxy Tylor)
 10 февраля 2009 годаРецензия на аниме «Безответственный капитан Тайлор»
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