Анонс аниме «Безответственная галактика Тайлора»

Неожиданно объявился анонс короткометражного сериала «Безответственная галактика Тайлора» (Musekinin Galaxy Tylor), связанная с комедийной космооперой «Безответственный капитан Тайлор». Выходить сериал будет в летнем сезоне, с 11 июля.

История, разворачивающаяся «после далёкого будущего, в ещё более далёком будущем», в котором Союз Объединённых Планет находится в упадке, Империя Раалгона давно уничтожена, а люди разбрелись по галактике и теперь мирно проживают на разных мирах. Парень по имени Банджо Уэки Тайлор работает на переработке космического мусора над атмосферным слоем одной из населённых планет. Однажды он случайно обнаруживает роботизированный корабль и находящуюся в нём закованную в лёд девушку. За девушкой по всей вселенной гоняются разнообразные личности и организации, ибо она предвестница гибели галактики по имени Азалин Гоза 168-я. Банджо и Гоза отправляются в путешествие с целью возродить Союз Объединённых Планет, но всё идёт далеко не по плану…