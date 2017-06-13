Анонс аниме «Безответственная галактика Тайлора»

Неожиданно объявился анонс короткометражного сериала «Безответственная галактика Тайлора» (Musekinin Galaxy Tylor), связанная с комедийной космооперой «Безответственный капитан Тайлор». Выходить сериал будет в летнем сезоне, с 11 июля.
История, разворачивающаяся «после далёкого будущего, в ещё более далёком будущем», в котором Союз Объединённых Планет находится в упадке, Империя Раалгона давно уничтожена, а люди разбрелись по галактике и теперь мирно проживают на разных мирах. Парень по имени Банджо Уэки Тайлор работает на переработке космического мусора над атмосферным слоем одной из населённых планет. Однажды он случайно обнаруживает роботизированный корабль и находящуюся в нём закованную в лёд девушку. За девушкой по всей вселенной гоняются разнообразные личности и организации, ибо она предвестница гибели галактики по имени Азалин Гоза 168-я. Банджо и Гоза отправляются в путешествие с целью возродить Союз Объединённых Планет, но всё идёт далеко не по плану…
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Авторы
|Режиссёр
|Хирощи Кимура
|«Хаматора», «Семь опавших листьев»
|Дизайнер персонажей
|Нацуки Кита
|Композитор
|Кендзи Като
|«Суперлюбовники 2»
|Студия
|Seven
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Сэйю
|Банджо Уэки Тайлор
|Хикару Коиде
|Куруми Сато в «Зайце и черепахе» и «Теннисе 6»
|Азалин Гоза 168-я
|Канон Такао
|Тасуку Кодаира в «Зайце и черепахе», Ю Хираока в «Аниме-тренировки EX»