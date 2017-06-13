Nintendo анонсировала Metroid Prime 4 и Pokemon для Switch

За время своей E3-презентации Nintendo сделала целых два очень важных анонса, да только вот поданы они были отвратительно.

Сначала представитель Pokemon Company слово походя упомянул, что студия Game Freak всё-таки работает над полноценной RPG про покемонов для Nintendo Switch. Впору подумать, что анонс этот вообще не намечался, но после реакции на недавнюю Nintendo Direct планы пришлось срочно менять.

Второй анонс был даже интереснее, но подали его немногим лучше: после долгих лет издевательств над франчайзом Nintendo смилостивилась и объявила о разработке Metroid Prime 4. Только вот анонс не удостоился не то что каких-то деталей, но и маломальского CG-ролика. Публике просто показали название игры и попросили восславить Солнце.

Впрочем, с того момента мы всё-таки выяснили кое-что ещё: команда, ответственная за трилогию Metroid Prime, в разработке не участвует, вместо неё Metroid Prime 4 создаёт «талантливая новая студия». Зато продюсер серии, последней гениальной идеей которого была Metroid Prime: Federation Force — он при делах. Шикарно.