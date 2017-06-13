 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
   
 
 
Wolfenstein II: The New Colossus — анонс, трейлер и дата выхода Ноль кадров в секунду. Спецвыпуск 42: Боссы Манга «All you need is kill. Грань будущего»: Российское издание «Твоё имя» Макото Синкая осенью выйдет в российский прокат HBO продлил на пятый сезон «Кремниевую долину» и на седьмой сезон — «Вице-президента»
2
ИГРЫ
 
Прямая ссылка на новость:

Nintendo анонсировала Metroid Prime 4 и Pokemon для Switch

За время своей E3-презентации Nintendo сделала целых два очень важных анонса, да только вот поданы они были отвратительно.

Сначала представитель Pokemon Company слово походя упомянул, что студия Game Freak всё-таки работает над полноценной RPG про покемонов для Nintendo Switch. Впору подумать, что анонс этот вообще не намечался, но после реакции на недавнюю Nintendo Direct планы пришлось срочно менять.

Второй анонс был даже интереснее, но подали его немногим лучше: после долгих лет издевательств над франчайзом Nintendo смилостивилась и объявила о разработке Metroid Prime 4. Только вот анонс не удостоился не то что каких-то деталей, но и маломальского CG-ролика. Публике просто показали название игры и попросили восславить Солнце.

Впрочем, с того момента мы всё-таки выяснили кое-что ещё: команда, ответственная за трилогию Metroid Prime, в разработке не участвует, вместо неё Metroid Prime 4 создаёт «талантливая новая студия». Зато продюсер серии, последней гениальной идеей которого была Metroid Prime: Federation Force — он при делах. Шикарно.

 
 
2 Обсудить
Темы
 
Видео Metroid Prime 4 (Nintendo Switch)
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Тоже интересно

 
Кино Трейлер фильма «День выборов 2»
 
Кино «Хеллбой III» и дети
 
Ноль кадров в секунду. Выпуск 137: Зачем нужны награды
 
Кино «Призрак в доспехах» — ролик о создании
 
Кино Крайне болезненный Джокер для Джареда Лето
 
Кино «Терминатор 2: Судный день» — трейлер
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
Нашли ошибку в мобильной версии?

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме YouTube
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Популярные трейлеры

Все Кино Сериалы Игры Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News Наруто Гранд
© 2002–2017 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика