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Первоисточник: www.doctorwhotv.co.uk Прямая ссылка на новость:

Пятый сезон «Торчвуда» выйдет в аудиоформате

Знаменитый спин-офф «Доктора Кто» обзаведётся-таки продолжением. Правда, пятый сезон сериала «Торчвуд» выйдет в виде радиопостановки с подзаголовком «Чужие среди нас» (Aliens Among Us).

Озвучивать капитана Джека Харкнесса будет бессменный исполнитель роли Джон Барроумен («Стрела»). Голоса остальных персонажей принадлежат Каю Оуэну, Тому Прайсу, Полу Клейтону, Александре Райли, Сэму Бёрту, Ив Майлс и Джонни Грину.

Научно-фантастическая драма рассказывает о событиях в Кардиффском отделении вымышленного исследовательского института «Торчвуд», сотрудники которого занимаются изучением пришельцев и сверхъестественных явлений. Пятый сезон «Торчвуда» продолжит повествование на том моменте, где всё закончилось в финале четвёртой телеглавы. Компанию команде уже знакомых зрителю героев составят новые персонажи, одним из создателей которых выступает шоураннер сериала Рассел Т. Дэвис.

Вдобавок стали известны примерные даты выхода эпизодов пятого сезона «Торчвуда», которые выпустят в виде трёх бокс-сетов. Первая часть поступит в продажу в августе, вторая — в октябре, а третья появится на полках магазинов уже в следующем году. Все желающие могут уже сейчас сделать предзаказ.

В первый бокс-сет (Series 5.1) войдут четыре начальных аудиовыпуска: Changes Everything, Aliens & Sex & Chips & Gravy, Orr и Superiority Complex.

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Торчвуд
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