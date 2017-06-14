Тизер «Чёрной Пантеры» не смог превзойти «Тора: Рагнарёка»

Тизер «Чёрной Пантеры» доказал студии Marvel, что зрители не остались равнодушными к афромарвелизму.

Ролик дебютировал в пятницу во время первой четверти баскетбольного матча на канале ABC. Потом уже состоялась премьера на разнообразных медийных платформах. И за первые сутки количество просмотров достигло 89 миллионов (сюда вошли 19 миллионов от телевизионных зрителей).

«Чёрная Пантера» обошла показатели тизеров «Первого мстителя: Противостояния» (61 млн), «Звёздных войн: Пробуждения силы» (55 млн) и «Изгоя-один» (52 млн).

Но «Тор: Рагнарёк» со своими 136 млн оказался вне конкуренции, хотя «Чёрная Пантера» вошёл в первую тройку. Вы, конечно же, понимаете, в чём причина: Тор — хренов расист. Ещё тизер собрал 349 тысяч упоминаний в «Твиттере» — больше, чем игра NBA, во время которой ролик показывали.

Кино режиссёра Райана Куглера с доминирующим количеством чернокожих актёров рассказывает, как Т’Чалла — король африканской страны Ваканды — пытается защитить свой народ от внешних и внутренних врагов. Фильм выходит 15 февраля 2018 года.