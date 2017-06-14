«Магический круг: снова и снова» — второй трейлер и авторский состав

Официальный сайт новой экранизации манги Хироюки Это «Магический круг: снова и снова» (Mahōjin Circle Guru Guru) представил второй трейлер, авторский состав и пополнение команды сэйю сериала, выходящего на телеэкраны 12 июля.

Сюжет, пародирующий классические jRPG вроде Dragon Quest, рассказывает историю в мире, охваченном манией поиска героев, способных победить короля демонов. Ника — парень, которого вынудили отправиться в путешествие собственные родители, — находит внутри старого дома девочку по имени Кукури, оказывающуюся последней представительницей племени Мигумигу, способного использовать магические круги. Так начинается путешествие нашего легкомысленного юного героя и наивной маленькой волшебницы.