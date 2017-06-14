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Первоисточник: www.animenewsnetwork.com Прямая ссылка на новость:

«Магический круг: снова и снова» — второй трейлер и авторский состав

Официальный сайт новой экранизации манги Хироюки Это «Магический круг: снова и снова» (Mahōjin Circle Guru Guru) представил второй трейлер, авторский состав и пополнение команды сэйю сериала, выходящего на телеэкраны 12 июля.

Сюжет, пародирующий классические jRPG вроде Dragon Quest, рассказывает историю в мире, охваченном манией поиска героев, способных победить короля демонов. Ника — парень, которого вынудили отправиться в путешествие собственные родители, — находит внутри старого дома девочку по имени Кукури, оказывающуюся последней представительницей племени Мигумигу, способного использовать магические круги. Так начинается путешествие нашего легкомысленного юного героя и наивной маленькой волшебницы.

Авторы
Режиссёр Хирощи Ищиката «Это сэйю!», «Виды Акибы»
Второй режиссёр Тецуаки Ватанабе эпизоды «Волейбола»
Сценарист Хисааки Окуи «Взломокуклы»
Дизайнер персонажей Наоюки Асано «Осомацу-сан», «Святые юноши»
Композитор TECHNOBOYS PULCRAFT GREEN-FUND «Фабрика ведьмовства», «Пандора в багряной оболочке: Призрачная урна»
Студия Production I.G.

Сэйю
Ника Щизука Ищигамиа Икуми Мито в «Кухне Сомы», Стэлла Вермиллион в «Благородстве худшего рыцаря»
Кукури Кономи Кохара Акане Мизуно в «Луна прекрасна», Кокоа в «Необычном в магической школе»
Батя Кита Кита Кацуюки Конищи Булат в «Убийца Акаме», Камина в «Гуррен-Лаганне»
Дзюдзю Ёу Таичи Хигащиката Джоске в «Безумных приключениях ДжоДжо 3», Хонда Щинобу в «Фальшивой любви»
Тома Юкиё Фудзи Аки Коганей в «Кухне Сомы», Крулцифер Эйнфолк в «Хрониках непобедимого Бахамута»
Гиппл Такахиро Сакурай Гриффит в «Берсерке», Ю Тосаки в «Адзине»
Рунрун Саори Онищи Айз Валленштайн в «Цеплять девчонок в Подземелье дурно?», Хисако Арато в «Кухне Сомы»
Соусай Акира Ищида Каору Нагиса в «Евангелионе», Кацура Котаро в «Гинтаме»
Рейд Нобухико Окамото Рин Окумура в «Синем экзорцисте», Икта Солорк в «Небесном Альдерамине»
 
 
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Видео Магический круг: снова и снова (Mahōjin Guru Guru)
 12 мая«Магический квадрат: снова и снова» — сэйю и трейлер
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