«Магический круг: снова и снова» — второй трейлер и авторский состав

Официальный сайт новой экранизации манги Хироюки Это «Магический круг: снова и снова» (Mahōjin Circle Guru Guru) представил второй трейлер, авторский состав и пополнение команды сэйю сериала, выходящего на телеэкраны 12 июля.
Сюжет, пародирующий классические jRPG вроде Dragon Quest, рассказывает историю в мире, охваченном манией поиска героев, способных победить короля демонов. Ника — парень, которого вынудили отправиться в путешествие собственные родители, — находит внутри старого дома девочку по имени Кукури, оказывающуюся последней представительницей племени Мигумигу, способного использовать магические круги. Так начинается путешествие нашего легкомысленного юного героя и наивной маленькой волшебницы.
|
Авторы
|Режиссёр
|Хирощи Ищиката
|«Это сэйю!», «Виды Акибы»
|Второй режиссёр
|Тецуаки Ватанабе
|эпизоды «Волейбола»
|Сценарист
|Хисааки Окуи
|«Взломокуклы»
|Дизайнер персонажей
|Наоюки Асано
|«Осомацу-сан», «Святые юноши»
|Композитор
|TECHNOBOYS PULCRAFT GREEN-FUND
|«Фабрика ведьмовства», «Пандора в багряной оболочке: Призрачная урна»
|Студия
|Production I.G.
|
Сэйю
|Ника
|Щизука Ищигамиа
|Икуми Мито в «Кухне Сомы», Стэлла Вермиллион в «Благородстве худшего рыцаря»
|Кукури
|Кономи Кохара
|Акане Мизуно в «Луна прекрасна», Кокоа в «Необычном в магической школе»
|Батя Кита Кита
|Кацуюки Конищи
|Булат в «Убийца Акаме», Камина в «Гуррен-Лаганне»
|Дзюдзю
|Ёу Таичи
|Хигащиката Джоске в «Безумных приключениях ДжоДжо 3», Хонда Щинобу в «Фальшивой любви»
|Тома
|Юкиё Фудзи
|Аки Коганей в «Кухне Сомы», Крулцифер Эйнфолк в «Хрониках непобедимого Бахамута»
|Гиппл
|Такахиро Сакурай
|Гриффит в «Берсерке», Ю Тосаки в «Адзине»
|Рунрун
|Саори Онищи
|Айз Валленштайн в «Цеплять девчонок в Подземелье дурно?», Хисако Арато в «Кухне Сомы»
|Соусай
|Акира Ищида
|Каору Нагиса в «Евангелионе», Кацура Котаро в «Гинтаме»
|Рейд
|Нобухико Окамото
|Рин Окумура в «Синем экзорцисте», Икта Солорк в «Небесном Альдерамине»