Бамблби отправляется в восьмидесятые, остальные Трансформеры в древний Рим

Журнал Empire подтвердил слух о том, что «Бамблби» — первый сольный фильм франчайза «Трансформеры» — станет своеобразным приквелом, ведь сюжет будет развиваться в восьмидесятые годы.

Несмотря на то, что режиссёрский каток Майкл Бэя останавливается на «Последнем рыцаре», он по-прежнему тесно связан с производством в качестве продюсера. Но студия Paramount очень хочет сменить тональность спин-оффа: уйти от фирменного стиля Бэя ориентированного на очень странный тип зрителя (ведь его фильмы уже давно никому не нравятся) и стать ближе к детской аудитории. С этой задачей должен справиться новый режиссёр — Трэвис Найт («Кубо. Легенда о самурае»).

Мы уже знаем, что Хейли Стайнфелд («Железная хватка», «Игра Эндера») сыграет главную героиню — хулиганку, которая после школы подрабатывает механиком.

Не совсем понятно, почему именно восьмидесятые больше подходят для юной аудитории, может быть, по разумению киношников — именно тогда выпускали невинные фильмы для детишек. Разумеется, в «Бамблби» будет меньше других роботов и сюжет обыграет тему «девчонка и её машина-робот». Странно, что создатели не осознают одну простую вещь — с такой обширной историей людей-водителей сам Бамблби выглядит очень ветрено (шлюхобот!).

Премьера намечена на 7 июня 2018 года.

Но безумие не заканчивается! Бэй обещал что-то около четырнадцати серий «Трансформеров». Впереди нас ждёт анимационный фильм от сценаристов «Человека-муравья» про зарождение Кибертрона, кстати, ещё один приквел — сюжет унесёт на миллиарды лет в прошлое. Ещё ходят слухи о концепции «Трансформеры в древнем Риме»! В кого они будут трансформироваться? В колесницы?

Можно подумать, что Майкл завёл франчайз куда-то не туда и единственное спасение — изучать прошлое, потому что будущего уже нет.