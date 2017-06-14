«Виолетта Эвергарден» — авторский состав

Телевизионная экранизация ранобэ «Виолетта Эвергарден» (Violet Evergarden) получила точную дату выхода — январь 2018 года, а также полный авторский состав.
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Авторы
|Режиссёр
|Таичи Ищидате
|«За пределом»
|Сценарист
|Рейко Ёщида
|«Дерёвня», «Беззвучный голос»
|Дизайнер персонажей
|Акико Такасе
|иллюстратор оригинального ранобэ
|Композитор
|Эван Колл
|«Большой Ордер», «Чёрные метки»
|Студия
|Kyoto Animation
Сэйю заглавной героини станет Юи Ищикава (Микаса Аккерман в «Атаке на титана», Миёко Сахара в «Беззвучном голосе»).
Некогда профессор Орланд создал человекоподобную машину, чтобы она помогала его теряющей зрение жене Молли, и назвал устройство автозапоминающей куклой. Вскоре изобретением заинтересовались крупные компании, наладили производство, и постепенно роботы, обладающие сказочной внешностью и приятным голосом, начали встречаться по всему миру. В центре повествования одна из таких машин по имени Виолетта Эвергарден, которая работает на почте.