Сандра О снимется в многосерийном триллере «Убивая Еву»

Сандра О («Анатомия страсти», «Американское преступление») получила главную роль в восьмисерийном комедийном триллере «Убивая Еву» на телеканале BBC America.

Шпионский сериал по мотивам новелл Люка Дженнингса покажет смертельно опасную, однако полную юмора и экшена дуэль между элегантной, талантливой убийцей-психопаткой и смышлёной оперативницей. Обе женщины сильны и умны, и ни одна не готова уступить другой.

Сандра О перевоплотится в Еву — проницательную, но скучающую за бесконечной бумажной работой сотрудницу службы безопасности. Однако когда наёмная убийца Вилланель, привыкшая к роскоши, которую ей обеспечивает её образ жизни, делает Еву своей следующей целью, героиня наконец получает шанс стать тем, кем давно мечтала, — настоящим шпионом.

Адаптацией литературного первоисточника занимается шоураннер проекта Фиби Уоллер-Бридж («Дрянь»). Она же числится исполнительным продюсером наравне с Салли Вудворд Джентл («Уайтчепел») и Ли Моррис («Демоны да Винчи»). Производственным процессом заведует Sid Gentle Films. Премьера состоится в будущем году.