Британский актёр Мартин Фриман («Шерлок», трилогия «Хоббит»), за последние годы значительно расширивший географию съёмок и активно снимающийся в американских фильмах и сериалах, решил попробовать свои силы ещё и на продюсерской ниве. Пробным шаром может стать многосерийная экранизация поэмы Джона Мильтона «Потерянный рай». Проект пока что находится на самой ранней стадии разработки. Наряду с Фриманом в процесс вовлечена продюсерская компания Dancing Ledge Productions.

Эпическая поэма, впервые опубликованная в 1667 году, переняла сюжет книги Бытия, повествующей о грехопадении Адама и Евы, сотворении мира и появлении ада. Одним из главных персонажей эпического повествования выступает Сатана — мятежный ангел, восставший против Бога и за это низвергнутый Творцом в глубины преисподней.

Мартин Фриман с большим энтузиазмом отзывается об экранизации «Потерянного рая» Мильтона, называя поэму невероятно вдохновляющим, грандиозным и удивительно современным произведением. Пока неизвестно, ограничится актёр продюсерскими обязанностями или примерит на себя одну из ролей в повествовании.