Люди Икс в третий раз меняют режиссёра и опять для Тёмного феникса

Студия Fox официально оформила внешний вид продолжения икс-сумеречной саги «Люди Икс: Тёмный феникс» (Dark Phoenix).

Саймон Кинберг стал главным постановщиком картины. Дженнифер Лоуренс, Майкл Фассбендер, Джеймс Макэвой, Николас Холт, Александра Шипп, Софи Тёрнер, Тай Шеридан и Коди Смит-Макфи вернутся к своим ролям. Съёмки стартуют в ближайшее время для премьеры 2 ноября 2018 года.

Продюсер и сценарист Кинберг — фундамент всей вселенной «Людей Икс» (и спин-оффов). Саймон наконец-то получил шанс порулить производством крупнобюджетного фильма. «Тёмный феникс» станет его режиссёрским дебютом.

Последний фильм серии — «Люди Икс: Апокалипсис» — снял Брайан Сингер (и он тоже по праву заслуживает звания «фундамент франчайза»). Но при 178-миллионном бюджете кино собрало $ 543,9 млн, да и критика была не очень. Вот в Fox и воспользовались случаем, чтобы скинуть Брайана.

До этого к «Людям Икс» дважды подпускали других режиссёров: Мэттью Вона для производства «Первого класса» и Бретта Рэтнера для «Последней битвы» (кстати, тоже экранизация сюжетной линии про Тёмного феникса).

Издание The Hollywood Reporter добавляет, что Джессика Честейн переговаривается насчёт роли Лиландры - императрицы инопланетной расы, которая хочет казнить Тёмного феникса, что и становится причиной конфликта с воспитанниками Чарльза Икс. Да, серия выходит в космос!