Канал Disney XD наконец-то определился с датой выхода новых «Утиных историй» 2017 года, а ещё поделился с публикой обновлённым роликом с открывающими субтитрами и главной песней из мультсериала в исполнении Фелиции Бартон.

Итак, выход новых «Утиных историй» запланирован на 12 августа — именно тогда в эфир выпустят 60-минутный мультфильм, предваряющий новые эпизоды. А первая и вторая серии нового сезона появятся в эфире 23 сентября.

В озвучивании мультсериала принимают участие Дэвид Теннант (Скрудж Макдак), Дэнни Пуди (Хьюи/Билли), Бобби Мойнахан (Луи/Дилли), Бен Шварц (Дьюи/Вилли), Кейт Микуччи (Поночка), Токс Олагундойе (миссис Клювдия) и Бек Беннетт (Зигзаг Маккряк). Компанию им составят Тони Ансельмо, Лин-Мануэль Миранда, Эллисон Дженни, Марго Мартиндейл, Пол Ф. Томпкинс, Кимико Гленн, Джим Раш, Джош Бренер, Кит Фергюсон, Эрик Бауза и Кори Бёртон.

Исполнительным продюсером новых «Утиных историй» выступает Мэтт Янгберг («Юная Лига Справедливости»), художником-постановщиком — Шон Хименез («Гравити Фолз»). Производственный процесс курирует студия Disney Television Animation.