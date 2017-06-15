Кевин Файги отказывается признавать вражду между Marvel и DC

Глава студии Marvel Кевин Файги признался, что не видит никакого соперничества между его компанией и DC:

Да нет никакой вражды. Думаю, всё это раздувает пресса. Джефф Джонс (глава DC Films) — мой старинный друг. Мы вместе выросли в этом бизнесе и недавно чествовали Ричарда Доннера, на которого вместе работали. Его достижения достойны бурных оваций. Когда фильмы DC собирают кассу и любимы зрителями, это хорошо сказывается на нас, поэтому всегда болею за них как большой поклонник.

И всё же Файги лукавит. Конкуренция есть, её не может не быть: обе компании стригут деньги с одной аудитории, а превозносить свои предпочтения и принижать чужие — это в человеческой природе. Да и можно было признать безобидные уколы, когда Marvel откровенно мешает DC наслаждаться положительным «сарафаном»: вот недавно сбросили тизер «Чёрной Пантеры», когда все коллективно сублимировали на «Чудо-женщину». Ну да, перехватили информационную повестку, и это нормально. Зачем делать вид, что этого нет?

Файги высказался и по поводу «Чудо-женщины»:

Мы невероятно рады успеху фильма. Наконец-то мы можем похоронить дурацкие теории, дескать, зрителям не нужны женщины в главных ролях. Мы никогда в это и не верили, просто за последние 15 лет плохие фильмы сформировали такое ложное мнение.

Мистер Файги, о чём вы? «Охотники за привидениями» вышли недавно.

И рассуждения насчёт рейтинга R: