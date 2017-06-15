Xbox One получит обратную совместимость с Xbox

Конференция Microsoft была не слишком щедрой на анонсы, но как минимум одним объявлением издатель публику порадовал преизрядно: этой осенью на Xbox One добавят обратную совместимость с играми с оригинального Xbox.

Обратная совместимость Xbox One с Xbox будет работать так же, как и с Xbox 360 — поддержку получат не все игры разом, но Microsoft будет стабильно пополнять список работающих произведений из месяца в месяц.

Учитывая скандальчик, разгоревшийся за считаные дни до E3, этот анонс смотрелся неплохим таким щелбаном по лбу Sony, но на этом интересная связь не заканчивается. Первой игрой, получающей обратную совместимость на Xbox One, назначили аркадную экшен-леталку Crimson Skies: High Road to Revenge. Она, в свою очередь была спин-оффом Crimson Skies с PC — последней игры, которую студия Zipper Interactive выпустила прежде, чем её купила корпорация Sony. Угадайте, пережила ли эта команда приобретение, или оказалась одним из жертвенных полен на костре по имени PS Vita?..

Но это так, забавный экскурс в историю. Лучше давайте подумаем, какие ещё игры с Xbox заслуживают права на новую жизнь с обратной совместимостью и Xbox One.