Анонс сборника-переиздания .hack//G.U. Last Recode

Мы живём в эпоху ремастеров, так что следующая новость была практически неизбежна: франчайз .hack получит переиздание. Есть, правда, одна странность: чести удостоится только второй цикл из трёх игр, .hack//G.U.

Небольшой экскурс: серия .hack порядком опередила своё время и рассказывала историю об MMORPG-геймерах до того, как игры об играх и прочие заигрывания с мета-форматом стали популярны. Другой отличительной фичей франчайза была его мультимедийность: часть историй рассказывалась в видеоиграх, а часть — в аниме. С качеством у серии, правда, были проблемы: отличная атмосфера и затягивающие истории соседствовали с занудным геймплеем и нехваткой ритма.

Тем приятнее видеть, что создатели сборника .hack//G.U. Last Recode наобещали целый ворох изменений, призванных если не устранить, то хотя бы уменьшить влияние проблем оригинала на общее впечатление. Они подняли скорость перемещения, утроили число слотов в инвентаре и ослабили другие лимиты на предметы, переработали интерфейс, перенесли улучшения из третьего тома на первые два, подняли силу атаки, ритм боя, количество получаемого опыта и скорость привыкания к оружию, ну и так далее. Плюс графические улучшения типа обновлённых моделек, 1080p и 60 fps, но это само собой разумеется — играм с PS2 без них никак.

Дата выхода .hack//G.U. Last Recode пока не разглашается, но разработка завершена уже на 80%, так что она должна быть не за горами. Релиз запланирован на PS4 и PC.