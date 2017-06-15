 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
   
 
 
Spider-Man — 9 минут зрелищного геймплея Журналисты выяснили, что случилось с Mass Effect: Andromeda Ноль кадров в секунду. Спецвыпуск 42: Боссы Выход финального сезона «Игры престолов» может задержаться до 2019 года Новые сериалы 29 мая — 4 июня
ИГРЫ
 
Прямая ссылка на новость:

Анонс сборника-переиздания .hack//G.U. Last Recode

Мы живём в эпоху ремастеров, так что следующая новость была практически неизбежна: франчайз .hack получит переиздание. Есть, правда, одна странность: чести удостоится только второй цикл из трёх игр, .hack//G.U.

Небольшой экскурс: серия .hack порядком опередила своё время и рассказывала историю об MMORPG-геймерах до того, как игры об играх и прочие заигрывания с мета-форматом стали популярны. Другой отличительной фичей франчайза была его мультимедийность: часть историй рассказывалась в видеоиграх, а часть — в аниме. С качеством у серии, правда, были проблемы: отличная атмосфера и затягивающие истории соседствовали с занудным геймплеем и нехваткой ритма.

Тем приятнее видеть, что создатели сборника .hack//G.U. Last Recode наобещали целый ворох изменений, призванных если не устранить, то хотя бы уменьшить влияние проблем оригинала на общее впечатление. Они подняли скорость перемещения, утроили число слотов в инвентаре и ослабили другие лимиты на предметы, переработали интерфейс, перенесли улучшения из третьего тома на первые два, подняли силу атаки, ритм боя, количество получаемого опыта и скорость привыкания к оружию, ну и так далее. Плюс графические улучшения типа обновлённых моделек, 1080p и 60 fps, но это само собой разумеется — играм с PS2 без них никак.

Дата выхода .hack//G.U. Last Recode пока не разглашается, но разработка завершена уже на 80%, так что она должна быть не за горами. Релиз запланирован на PS4 и PC.

+ Обсудить
Темы
 
.hack//G.U. Last Recode (PC, PlayStation 4)
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Тоже интересно

 
Кино Нарезка для питчинга фильма «Коловрат»
 
КиноСериалы Телеовощи. Выпуск 67: Багдад моя ж**а
 
Кино Промо-арт фильма «Лига справедливости»
 
Кино В «Мстителях: Войне бесконечности» будут сражаться все персонажи киновселенной Marvel
 
Кино Рецензия и отзывы на фильм «Изгой-один. Звёздные войны: Истории»
 
Кино Рецензия на фильм «Человек-муравей»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
Нашли ошибку в мобильной версии?

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме YouTube
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Популярные трейлеры

Все Кино Сериалы Игры Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News Наруто Гранд
© 2002–2017 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика