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Джосс Уидон нашёл нового композитора для «Лиги справедливости»

Вот оно! Первый признак тиранического правления режиссёра Джосса Уидона («Мстители»), который стал главным постановщиком фильма «Лига справедливости» после ухода Зака Снайдера («Бэтмен против Супермена»). Со станка согнали композитора Тома Холкенбогра (также известного, как Junkie XL).

Вместо него Джосс пригласил Дэнни Эльфмана — тоже известного творца, работавшего над музыкальным сопровождением следующих экранизаций комиксов: «Бэтмен», «Человек-паук», «Люди в чёрном», «Хеллбой 2: Золотая армия» и «Мстители: Эра Альтрона» (там они и спелись!).

Холкенборг на прощание вежливо попросил всех отправиться в задницу и пошёл тискать саундтрек Лары Крофт:

Как говорил мой наставник Ханс Циммер — в Голливуде ты не можешь называться композитором, пока тебя не заменили на кого-нибудь другого. Похоже, меня наконец-то признали за своего. Мне тяжело покидать проект, но я благодарен Заку за возможность стать частью его виденья и желаю удачи Джоссу, Дэнни и студии Warner Bros с фильмом.

Вокруг Уидона и «Лиги» плодится множество слухов. Якобы пересъёмки будут идти аж до августа (за это время можно сделать новое кино) и Уидон заметно расширяет партию Чудо-женщины. В последнее даже легко верится, зная нездоровую привязанность Джосса к персонажу и недавний успех сольного фильма.

Кино выходит 16 ноября 2017 года (если ужасный Босс Джосс не поменяет и дату премьеры).

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Лига справедливости
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