Кто был тайным режиссёром «Мумии»?

Издание Variety раскрыло страшную тайну недавней «Мумии» — у фильма был второй режиссёр. Его имя — Том Круз.

Арт-директор Фрэнк Уолш сливает информацию:

Этот фильм можно поделить на две составляющие: до Тома и после Тома. Я слышал истории, как он берёт всё под контроль и продавливает свою позицию, но работать вместе с ним здорово. Он отличный кинодел и владеет ремеслом. Может зайти на площадку и сказать режиссёру, что нужно сменить объектив на камере. Интересуется устройством декораций. И если ты не показываешь себя полным лопухом, то работать с ним крайне комфортно.

Ну, теперь всё понятно. Режиссёр Алекс Куртцман до «Мумии» снял всего один фильм — мелодраму «Люди как мы», и нет ничего удивительного в том, что он мог попасть под влияние Круза. Режиссура фильма действительно хромает на все конечности; разумеется, сложно сказать, усугубил Круз ситуацию или нет.

На данный момент фильм собрал $ 178,9 млн. Прокат продолжается.