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Закари Левай сыграет в рождественском «Ясновидце»

Закари Левай (фильмы «Тор 2: Царство тьмы», «Спираль», сериалы «Чак», «Робоцып») вольётся в дружный актёрский состав двухчасового спецвыпуска «Ясновидец: Фильм» на кабельном канале USA Network. Фильм станет продолжением многосерийного комедийного детектива «Ясновидец» о приключениях Шона Спенсера (Джеймс Родэй), притворяющегося ясновидящим ради возможности помогать полиции Санта-Барбары распутывать сложные дела.

События телефильма будут происходить в рождественские каникулы спустя три года после финала восьмого сезона. Закари Левай примерит на себя образ Измождённого Белого Герцога — злодея, явно вдохновлённого одним из альтер-эго Дэвида Боуи. Беспощадный, подлый и энергичный негодяй нацелился на одного из ближайших друзей Шона, поэтому весёлой команде вновь предстоит взяться за дело.

Помимо самого «ясновидца» Шона Спенсера в фильме обязательно появятся его друг Гас (Дьюли Хилл), детективы Ласситер (Тимоти Омандсон) и «Джулс» (Мэгги Лоусон), шеф Вик (Кирстен Нельсон), отец Шона, бывший сержант полиции Генри Спенсер (Корбин Бернсен) и, разумеется, ананас.

За сценарий дружно взялись создатель «Ясновидца» Стив Фрэнкс и исполнитель главной роли Джеймс Родэй. Фрэнкс срежиссирует телефильм, премьера которого назначена на декабрь.

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