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Sony о новой игре от Sucker Punch

Скажите, вы ведь тоже удивились, что Sony не анонсировала за время E3 новую игру от Sucker Punch? Тем более что конференция издателя в этом году была, спору нет, зрелищной, но разочаровала привыкшую к неожиданным анонсам публику практически полным отсутствием впечатляющих новинок (особенно если вас не интересует VR).

Последней игрой студии Sucker Punch была супергеройская песочница inFAMOUS Second Son, вышедшая ещё в 2014 году (как, собственно, и дополнение к ней). С тех создатели серий Sly Cooper и inFAMOUS залегли на дно и принялись работать над новым франчайзом.

Ну, теперь президент Sony счёл своим долгом уточнить, что их следующая игра действительно находится в разработке и он регулярно её тестирует ещё с 2015 года. Это, правда, не объясняет, почему творение до сих пор хранят в тайне от публики, но мы предпочтём надеяться, что анонс попросту придерживают на одну из грядущих конференций этого года. Вряд ли Sony нужен второй долгострой в духе The Last Guardian.

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