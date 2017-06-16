Кевин Смит опять кинул нас с сиквелом «Джея и Молчаливого Боба»

Рыдающий от великолепия сериала «Флэш» укурыш Кевин Смит опять снимает не то кино (вот же жирный засранец). Вместо того, чтобы приступить к постановке обещанных «Джея и Молчаливого Боба 2» Кевин делает новый ужастик под названием «Здесь был Киллрой» (Killroy Was Here). Производство уже началось в штате Флорида.

Разумеется, лучше же продолжить линейку «замечательных» «ужастиков» прошлых лет — «Бивня» и «Йоганутых» (дурачок, бл).

И это даже не оригинальная задумка! Помните Кевин загорелся идеей забацать хоррор-антологию про Крампуса? Только вот наш остолоп оказался настолько неповоротливым, что другой режиссёр снял своё кино про Демона Рождества. Ну а «Здесь был Киллрой» — экранизация всё того же подкаста только с другим чудовищем.

Сама фраза «Здесь был Киллрой» родилась во время Второй мировой — так называлось настенное граффити с лысым и большеносым человеком. По словам Кевина, это будет первая часть сборника страшных историй. Киллрой получится собирательным образом Смерти, Голема и Бугимена. Монстр станет карать совершающих плохие поступки персонажей, а зрители должны обделаются от счастья.

У нас тоже есть предложение для сегмента: пусть Киллрой накажет чересчур говорливого режиссёра, обещающего одного, а на деле — снимающего другое. Мы бы на такое посмотрели.

Сценарий написали Кевин вместе с Энди Макэлфрешем.