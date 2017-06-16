«Трансформеры: Последний рыцарь» будут идти два с половиной часа

Так исторически сложилось, что всем хочется знать хронометраж «Трансформеров: Последнего рыцаря». Эпичная сага началась когда австралийский (кажется) сайт написал, что фильм будет идти около трёх часов. Эхо задничных взрывов докатилось до самого режиссёра Майкла Бэя, который признался, что «Последний рыцарь» — чуть ли не самая короткая часть во всём франчайзе.

Итак, момент истины — на этот аттракцион головной боли вы потратите 149 минут (почти два с половиной часа); информация поступила от Британского Совета Классификации Фильмов и сайта IMDb. Получается, что пятая часть короче «Эпохи истребления» на 15 минут. Так себе достижение, но всё же немножко меньше этой изощрённой пытки, может быть, меньше паршивого юмора и больше экшена (да, продолжаем наивно верить).

«Последний рыцарь» выходит 26 июня.

Но давайте заглянем в будущее серии, после спин-оффа «Бамблби», нас ждёт лента, которая должна выйти 28 июня 2019 года.

Даём слово главе Hasbro Брайану Голднеру:

Режиссёра у нас нет, но мы планируем уложиться в установленные сроки. Мы владеем сотнями персонажами в этой мифологии и публика до сих пор ничего не знает об их родной планете. Сейчас мы пытаемся решить, какую именно историю рассказать.

Режиссёра нет, над сценарием думаем, а дата премьеры уже установлена. Классические «Трансформеры».