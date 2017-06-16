 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
   
 
 
Телевизионный спин-офф «Джона Уика» уже в работе Сериал Брюса Ли «Воин» отправлен в производство Выход финального сезона «Игры престолов» может задержаться до 2019 года «Твоё имя» Макото Синкая осенью выйдет в российский прокат «Город грехов» Фрэнка Миллера отправляется на телеэкраны
КИНО
 
Прямая ссылка на новость:

«Трансформеры: Последний рыцарь» будут идти два с половиной часа

Так исторически сложилось, что всем хочется знать хронометраж «Трансформеров: Последнего рыцаря». Эпичная сага началась когда австралийский (кажется) сайт написал, что фильм будет идти около трёх часов. Эхо задничных взрывов докатилось до самого режиссёра Майкла Бэя, который признался, что «Последний рыцарь» — чуть ли не самая короткая часть во всём франчайзе.

Итак, момент истины — на этот аттракцион головной боли вы потратите 149 минут (почти два с половиной часа); информация поступила от Британского Совета Классификации Фильмов и сайта IMDb. Получается, что пятая часть короче «Эпохи истребления» на 15 минут. Так себе достижение, но всё же немножко меньше этой изощрённой пытки, может быть, меньше паршивого юмора и больше экшена (да, продолжаем наивно верить).

«Последний рыцарь» выходит 26 июня.

Но давайте заглянем в будущее серии, после спин-оффа «Бамблби», нас ждёт лента, которая должна выйти 28 июня 2019 года.

Даём слово главе Hasbro Брайану Голднеру:

Режиссёра у нас нет, но мы планируем уложиться в установленные сроки. Мы владеем сотнями персонажами в этой мифологии и публика до сих пор ничего не знает об их родной планете. Сейчас мы пытаемся решить, какую именно историю рассказать.

Режиссёра нет, над сценарием думаем, а дата премьеры уже установлена. Классические «Трансформеры».

+ Обсудить
Темы
 
Трансформеры: Последний рыцарь
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
«Трансформеры: Последний рыцарь» — международный трейлер
 
«Трансформеры: Последний рыцарь» — постер
 
Постеры: «Человек-паук: Возвращение домой», «Трансформеры: Последний рыцарь» и «Телохранитель киллера»

Тоже интересно

 
«По соображениям совести» — трейлер
 
Эксклюзивные русские ролики о создании «Мстителей: Эры Альтрона»
 
Кадры из фильма «Варкрафт»
 
Персонажи «Варкрафта»
 
Два новых кадра из фильма «Кредо убийцы»
 
Игры Ноль кадров в секунду. Выпуск 73: Сонибойство
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
Нашли ошибку в мобильной версии?

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме YouTube
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Популярные трейлеры

Все Кино Сериалы Игры Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News Наруто Гранд
© 2002–2017 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика