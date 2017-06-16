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Первоисточник: rns.online Прямая ссылка на новость:

Мединскому и Говорухину отклонили пункт

Комитет Государственной думы по информационной политике дал рекомендацию принять законопроект о досудебной блокировке зеркал заблокированных сайтов, но отклонил одну из восьми предложенных поправок.

Наше дорогое Министерство блокирования всего-чего-только-можно хотело выпиливать сайты по заявлению правообладателей отечественных фильмов. Против этой поправки выступили Минкомсвязь, Роскомнадзор, правовое управление Администрации президента и представители интернет-индустрии.

Ну а главными инициаторами были Владимир Мединский и режиссёр Станислав Говорухин. Почему-то правительство решило ограничить именно этих двоих.

Законопроект о внесудебной блокировке зеркал пиратских сайтов разработало правительство. Согласно ему, Минкомсвязь сможет принимать решение о блокировках сайтов-зеркал, которые будут определены законом как «производный сайт в сети интернет» или «зеркало».

Закон может вступить в силу 1 октября этого года.

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