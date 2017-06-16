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Monster Hunter: World — культовая серия от Capcom пытается захватить мир

Capcom не оставляет попыток сделать кооперативный франчайз Monster Hunter хитом не только на родине, но и по всему миру. И помочь ей в этом должна новая часть серии, Monster Hunter: World, сбросившая мобильные оковы и преобразившаяся как внутри, так и снаружи.

Заметить внешнее преображение несложно — достаточно посмотреть на представленный ниже дебютный трейлер. Но переход с 3DS на PS4, Xbox One и PC принёс с собой не только визуал, достойный AAA-франчайза, но и как минимум одну критически важную геймплейную инновацию: если мир в прошлых играх серии был разбит на очень маленькие зоны (да что там «зоны» — скорее уж «комнатушки»), то Monster Hunter: World наконец-то позволит фанатам охотиться на больших, просторных, цельных локациях. Это, в частности, повлияет на тактику: сбежать от монстров в соседнюю комнату больше не выйдет, зато можно будет стравить пару гигантов между собой, оседлать третьего, а после — добить ослабевших тварин.

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Кадры из игры Monster Hunter: World

Monster Hunter: World станет первой игрой в серии, выходящей разом по всему миру (и это — одна из причин такого подзаголовка). Чтобы привлечь-таки массовую западную аудиторию к любимому японцами франчайзу, разработчики из Capcom хотят исправить одну из главных проблем серии: нудноватое вступление, долго и не слишком доходчиво обучающее игрока азам геймплея и вынуждающее заниматься не столько охотой, сколько сбором всякого мха. Как именно они это провернут — вопрос, но признание проблемы — уже половина дела.

На PS4 и Xbox One Monster Hunter: World выйдет в начале 2018 года. PC релиз же последует чуть позднее — разработчики хотят потратить побольше времени на оптимизацию.

Ну и, раз уж мы говорим об этой серии, хочется упомянуть одну занятную мелочь: Monster Hunter XX для Switch на Западе не выпустят вовсе.

 
 

Показ геймплея с E3 2017:

 
 
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Видео Monster Hunter: World (PC, PlayStation 4, Xbox One) Monster Hunter XX (Nintendo Switch, 3DS)
 27 маяMonster Hunter появится на Nintendo Switch
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