Создатели Hitman обрели независимость

Слегка затянувшаяся история о попытках Square Enix продать авторов Hitman подошла к неожиданной развязке: права на владение студией IO Interactive приобрела... студия IO Interactive. Отныне команда, почти 20 лет рассказывавшая нам истории из мира наёмных убийц через призму лысого клона со штрихкодом на затылке, не принадлежит никому — впервые с 2004 года.

Права на серию Hitman ушли вместе с ними, так что беспокоиться о её будущем не стоит. О судьбе других своих франчайзов IO Interactive в объявлении умалчивает, но оно и разумно: вряд ли кто-то всерьёз рассчитывает на появление триквела Kane & Lynch.