«Дайв» — второй трейлер

К касту сериала «Дайв» (Dive), стартующего 6 июля, примкнули Кенщо Оно (Тецуя Куроко в «Баскетболе Куроко»), Щоута Аои (Михаил в «Ярости Бахамута: Происхождении»), Кенго Каванищи (Кисаки Мацуриби в «Альдноа.Зеро») и Рёхей Кимура (Л-Эльф в «Валврейве»). Их персонажей зовут Киётака Мацуно, Тощихико Цудзи, Дзиро Хираяма и Хироя Сакаи.

Клуб прыжков в воду Мидзуки (КПВМ) находится на грани закрытия из-за проблем с финансированием. Однако новый тренер (женского пола) уговаривает инвесторов дать прыгунам последний шанс, но с одним условием: кто-то из участников КПВМ должен обязательно пробиться в олимпийскую сборную и поехать на Олимпиаду в следующем году.