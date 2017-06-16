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«Дайв» — второй трейлер

К касту сериала «Дайв» (Dive), стартующего 6 июля, примкнули Кенщо Оно (Тецуя Куроко в «Баскетболе Куроко»), Щоута Аои (Михаил в «Ярости Бахамута: Происхождении»), Кенго Каванищи (Кисаки Мацуриби в «Альдноа.Зеро») и Рёхей Кимура (Л-Эльф в «Валврейве»). Их персонажей зовут Киётака Мацуно, Тощихико Цудзи, Дзиро Хираяма и Хироя Сакаи.

Клуб прыжков в воду Мидзуки (КПВМ) находится на грани закрытия из-за проблем с финансированием. Однако новый тренер (женского пола) уговаривает инвесторов дать прыгунам последний шанс, но с одним условием: кто-то из участников КПВМ должен обязательно пробиться в олимпийскую сборную и поехать на Олимпиаду в следующем году.

 
 
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Видео Дайв (DIVE!!)
 16 декабря 2016 годаАнонс аниме «Дайв» 25 мая«Дайв» — сэйю и первый трейлер
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