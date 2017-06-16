USA Network готовит драмеди о юной воровке-форточнице

Кабельный канал USA Network одобрил съёмки пилотного эпизода криминальной драмеди «Олив навсегда» от сценариста Брайана Даффилда («Джейн берёт ружьё») и AwesomenessTV.

Это история о необычной школьнице Олив с прелюбопытнейшим хобби — девушка испытывает непреодолимую страсть ко всему, что связано с квартирными кражами, поскольку сама она как раз этим и промышляет, заделавшись воровкой-форточницей. Переехав в тихий с виду городок, у которого своя криминальная история, Олив вынуждена приспособиться к переменам в жизни — новой приёмной семье, новым бойфрендам и новым возможностям на ниве своего опасного «увлечения».

Пилотный эпизод срежисссирует Мэтт Шекман («Игра престолов», «Фарго») по сценарию Брайана Даффилда. Вдобавок оба выступают исполнительными продюсерами проекта наряду с Никки Кортес, Брайаном Робинсом («Тайны Смолвилля»), Мэттом Капланом и Бреттом Бауттиером. Производством займётся компания Universal Cable Productions.